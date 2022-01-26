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26.01.2022  14:20   Рита Парфенова

Двое неизвестных с ножом ограбили прохожего в Харькове (фото)

Грабителей патрульные нашли и задержали по «горячим следам».

Двое неизвестных с ножом ограбили прохожего в Харькове

Ограбление произошло в ночь на 26 января в Московском районе старого Харькова, передает РЕДПОСТ.

Двое неизвестных ограбили прохожего, угрожая ему ножом. Злоумышленники забрали деньги и мобильный телефон, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Пострадавший обратился в полицию, сообщив приметы нападавших. Получив по рации описание грабителей, правоохранители, патрулировавшие ближайшие районы, приступили к поиску. Во время отработки вызова, на переулке Руставели, патрульные заметили двух подпадавших под ориентировку.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Двое неизвестных с ножом ограбили прохожего в Харькове Двое неизвестных с ножом ограбили прохожего в Харькове

Напомним, вечером 16 января неизвестный в балаклаве, угрожая оружием сотруднику АЗС, в селе Куриловка Купянского района завладел выручкой с кассы. По данным следствия, злоумышленник забрал 15 тысяч гривен. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  ограбление, полиция, нож, харьков
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