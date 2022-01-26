26.01.2022 14:23 Евгений Клочко

Как харьковчане смогут узнать о возникновении чрезвычайных ситуаций: рекомендации мэрии

Жители города Харькова могут быть оповещены о возникновении чрезвычайных ситуаций или других чрезвычайных обстоятельств несколькими способами.



Фото из открытых источников

Об этом журналистам рассказали в Департаменте цифровой трансформации, сообщает РЕДПОСТ

Так, в указанных случаях Харьковская областная специализированная служба связи и оповещения гражданской защиты должна включить сигнал «Внимание всем!». Этот сигнал транслируется на частоте 106,1 FM («Суспільне») и телеканале «Суспільне Харків». В сообщении будут изложены инструкции и порядок действий для населения.

Также операторы мобильной связи будут осуществлять смс-рассылку экстренных сообщений соответствующего содержания.

Ранее сообщалось, что в случае чрезвычайных ситуаций в харьковских бомбоубежищах и укрытиях могут быть размещены до полутора миллионов человек.