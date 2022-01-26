    
Главная Новости Харькова Общество Как харьковчане смогут узнать о возникновении чрезвычайных ситуаций: рекомендации мэрии
26.01.2022  14:23   Евгений Клочко

Как харьковчане смогут узнать о возникновении чрезвычайных ситуаций: рекомендации мэрии

Жители города Харькова могут быть оповещены о возникновении чрезвычайных ситуаций или других чрезвычайных обстоятельств несколькими способами.


Фото из открытых источников
Об этом журналистам рассказали в Департаменте цифровой трансформации, сообщает РЕДПОСТ.
 
Так, в указанных случаях Харьковская областная специализированная служба связи и оповещения гражданской защиты должна включить сигнал «Внимание всем!». Этот сигнал транслируется на частоте 106,1 FM («Суспільне») и телеканале «Суспільне Харків». В сообщении будут изложены инструкции и порядок действий для населения.
 
Также операторы мобильной связи будут осуществлять смс-рассылку экстренных сообщений соответствующего содержания.
 
Ранее сообщалось, что в случае чрезвычайных ситуаций в харьковских бомбоубежищах и укрытиях могут быть размещены до полутора миллионов человек.
 
Тэги:  горсовет, оповещение, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.01 Общество В Харькове начали демонтировать елку на здании горсовета (видео) 22.12 Власть В Харькове создан Машиностроительный кластер 22.12 Власть В мэрии Харькова созданы новые службы и управления
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 