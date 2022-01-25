25.01.2022 14:17 Александра Жук

В Харькове бомбоубежища и укрытия готовы вместить в себя 1,5 млн человек (фото)

В случае чрезвычайных ситуаций в харьковских бомбоубежищах и укрытиях могут быть размещены до полутора миллионов человек.



РЕДПОСТ

Об этом журналистам сообщил эксперт Департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Виктор Широкий, сообщает РЕДПОСТ

По его словам, на данный момент на территории Харькова расчищены 4200 укрытий и 300 бомбоубежищ. Он отметил, что в случае опасности для временного укрытия населения могут использовать станции метро, подземные паркинги и переходы.

В качестве стандартных укрытий используются подвалы жилых домов. Их состояние регулярно поддерживают сотрудники КП "Жилкомсервис". В случае ЧП люди могут спуститься в эти помещения и переждать опасность. Ключи от данных укрытий находятся либо у жителей дома, либо на участках КП "Жилкомсервис".

Всего в Харькове находится более 300 защитных сооружений на предприятиях, а также:

30 станций метро,

53 подземных перехода,

24 паркинга

более 4,2 тыс. простейших укрытий.

В свою очередь первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак заявил, что в городе ведется эффективная работа по созданию городской системы оповещения. Уже согласован ее проект и в этом году он будет реализован.

Напомним, в Харькове создали виртуальную карту бомбоубежищ . Проект реализуется городским советом совместно с КП «Городской информационный центр» и общественной организацией «Смарт Медиа».

Фотогалерея