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25.01.2022  14:17   Александра Жук

В Харькове бомбоубежища и укрытия готовы вместить в себя 1,5 млн человек (фото)

В случае чрезвычайных ситуаций в харьковских бомбоубежищах и укрытиях могут быть размещены до полутора миллионов человек.


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Об этом журналистам сообщил эксперт Департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Виктор Широкий, сообщает РЕДПОСТ.
 
По его словам, на данный момент на территории Харькова расчищены 4200 укрытий и 300 бомбоубежищ.  Он отметил, что в случае опасности для временного укрытия населения могут использовать станции метро, подземные паркинги и переходы.
 
В качестве стандартных укрытий используются подвалы жилых домов. Их состояние регулярно поддерживают сотрудники КП "Жилкомсервис". В случае ЧП люди могут спуститься в эти помещения и переждать опасность. Ключи от данных укрытий находятся либо у жителей дома, либо на участках КП "Жилкомсервис".
 
Всего в Харькове находится более 300 защитных сооружений на предприятиях, а также:
 
  • 30 станций метро,
  • 53 подземных перехода,
  • 24 паркинга 
  • более 4,2 тыс. простейших укрытий.
В свою очередь первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак заявил, что в городе ведется эффективная работа по созданию городской системы оповещения. Уже согласован ее проект и в этом году он будет реализован.
 
Напомним, в Харькове создали виртуальную карту бомбоубежищ. Проект реализуется городским советом совместно с КП «Городской информационный центр» и общественной организацией «Смарт Медиа».

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Тэги:  укрытия, бомбоубежища, харьков
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