25.01.2022 14:17 Александра Жук
В Харькове бомбоубежища и укрытия готовы вместить в себя 1,5 млн человек (фото)
В случае чрезвычайных ситуаций в харьковских бомбоубежищах и укрытиях могут быть размещены до полутора миллионов человек.
РЕДПОСТ
Об этом журналистам сообщил эксперт Департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Виктор Широкий, сообщает РЕДПОСТ
.
По его словам, на данный момент на территории Харькова расчищены 4200 укрытий и 300 бомбоубежищ. Он отметил, что в случае опасности для временного укрытия населения могут использовать станции метро, подземные паркинги и переходы.
В качестве стандартных укрытий используются подвалы жилых домов. Их состояние регулярно поддерживают сотрудники КП "Жилкомсервис". В случае ЧП люди могут спуститься в эти помещения и переждать опасность. Ключи от данных укрытий находятся либо у жителей дома, либо на участках КП "Жилкомсервис".
Всего в Харькове находится более 300 защитных сооружений на предприятиях, а также:
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30 станций метро,
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53 подземных перехода,
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24 паркинга
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более 4,2 тыс. простейших укрытий.
В свою очередь первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак заявил, что в городе ведется эффективная работа по созданию городской системы оповещения. Уже согласован ее проект и в этом году он будет реализован.
Напомним, в Харькове создали виртуальную карту бомбоубежищ
. Проект реализуется городским советом совместно с КП «Городской информационный центр» и общественной организацией «Смарт Медиа».
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