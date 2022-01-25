25.01.2022 14:47 Дмитрий Колоней
Харьковский спортсмен завоевал "бронзу" во Франции (фото)
Каратист Олег Пащенко из Харкова стал призером турнира Paris Open.
Как сообщает РЕДПОСТ
, спортсмен из Первой Столицы Олег Пащенко, занял третье место на турнире по карате Paris Open в весовой категории до 75 кг. Успешно выступили в Париже и другие участники от Украины. В копилке команды - четыре награды.
Золото завоевала представильница Южной Пальмиры Анжелика Терлюга в весовой категории до 55 кг.став единственной участницей-нефранцуженкой, завоевавшей медаль высшего достоинства.
Ее землячка Юлия Палашевская стала вице-чемпионкой в категории до 50 кг., а бронзу в категории до 61 кг. взяла Анита Серегина из Черноморска. В общем же зачете украинцы заняли второе место, уступив лишь хозяевам турнира – команде Франции (31 медаль).
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