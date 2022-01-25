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25.01.2022  14:47   Дмитрий Колоней

Харьковский спортсмен завоевал "бронзу" во Франции (фото)

Каратист Олег Пащенко из Харкова стал призером турнира Paris Open.

Стал призером турнира Рaris Open каратист Олег Пащенко. Спорт Харьков
 
Как сообщает РЕДПОСТ, спортсмен из Первой Столицы Олег Пащенко, занял третье место на турнире по карате Paris Open в весовой категории до 75 кг. Успешно выступили в Париже и другие участники от Украины. В копилке команды - четыре награды. 
 
 
Золото завоевала представильница Южной Пальмиры Анжелика Терлюга в весовой категории до 55 кг.став единственной участницей-нефранцуженкой, завоевавшей медаль высшего достоинства.
 
Ее землячка Юлия Палашевская стала вице-чемпионкой в категории до 50 кг., а бронзу в категории до 61 кг. взяла Анита Серегина из Черноморска. В общем же зачете украинцы заняли второе место, уступив лишь хозяевам турнира – команде Франции (31 медаль).
 
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  карате, спорт, харьков, брона, париж
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