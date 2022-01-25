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25.01.2022  14:56   Валерия Кононова

Детский симфонический оркестр поразил харьковчан своим концертом

Благотворительный концерт "Музыкальный сторителлинг" прошёл 23 января 2022 года в Органном зале Харьковской филармонии.

Детский симфонический оркестр поразил харьковчан своим концертом
 
Выступление юных музыкантов оставило лишь восторг в сердцах зрителей. В тот же вечер социальные сети, в частности Instagram, взорвался хвалебными отзывами об атмосфере концерта и профессионализме музыкантов. 
 
"Это был замечательный концерт, дети играли не хуже взрослых, а может, и лучше, потому что с душой" – пишет в своём Facebook Ольга Чуб. 
 
Да и сами музыканты остались довольны, – "для всех детей эти выступления очень важное событие – выход на одну из лучших сцен Харькова, серьезный, не детский, репертуар, который требует больших усилий и многочасовых занятий", – и подтверждение тому так же можно найти в сети, ведь и сами музыканты выкладывали благодарность коллективу за проделанную работу. Причём лестные отзывы были как от постоянных музыкантов, так и от приехавших из других городов.
 
 
 
"Для меня было честью играть в этом оркестре в качестве приглашенного музыканта, программа была очень трудной, но интересной", – пишет в своём Facebook Фёдор Шейко, приехавший из Киева, чтобы поучаствовать в концерте. 
 
 
 
Дирижёр так же приехал из столицы. 
 
"Практически для каждого концерта мы приглашаем нового дирижёра, для того чтобы дети уже сейчас получали ценный опыт и брали лучшее у лучших. За два года существования коллектива они уже поработали с разными дирижёрами из Украины, а также с дирижёрами из Европы и США.
 
Детский симфонический оркестр поразил харьковчан своим концертом
 
Назар Якобенчук, который дирижировал этим концертом, работал с самыми различными коллективами, в том числе и с главным оркестром страны – Национальным симфоническим оркестром Украины" – рассказали корреспонденту РЕДПОСТ организаторы мероприятия. 
 
Детский симфонический оркестр поразил харьковчан своим концертом
 
А еще поделились информацией о том, что к этому концерту уже приобрели четыре новых инструмента для своих юных дарований. На средства, собранные на аукционе, было приобретено 4 инструмента немецкого производства: скрипка трехчетвертная «Франц Санднер», скрипка полноразмерная «Франц Санднер», альт «Карл Хоффнер» и виолончель трехчетвертная Roth & Junius «Рот энд Джуниус». На каждом кофре есть памятная табличка с именем мецената или названием компании, благодаря которым был приобретен этот инструмент. 
 
Детский симфонический оркестр поразил харьковчан своим концертом
 
За прошедший же благотворительный концерт, говорят представители KhrkivMusicFest, удалось собрать почти 40 000 грн. Средства получены от продажи билетов и из ящика для пожертвований. Эта сумма равна ещё одному инструменту для талантливых харьковчан из Детского симфонического оркестра.
 
Тэги:  оркестр, концерт, харьков
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