25.01.2022 14:56 Валерия Кононова

Детский симфонический оркестр поразил харьковчан своим концертом

Благотворительный концерт "Музыкальный сторителлинг" прошёл 23 января 2022 года в Органном зале Харьковской филармонии.

Выступление юных музыкантов оставило лишь восторг в сердцах зрителей. В тот же вечер социальные сети, в частности Instagram, взорвался хвалебными отзывами об атмосфере концерта и профессионализме музыкантов.

"Это был замечательный концерт, дети играли не хуже взрослых, а может, и лучше, потому что с душой" – пишет в своём Facebook Ольга Чуб.

Да и сами музыканты остались довольны, – "для всех детей эти выступления очень важное событие – выход на одну из лучших сцен Харькова, серьезный, не детский, репертуар, который требует больших усилий и многочасовых занятий", – и подтверждение тому так же можно найти в сети, ведь и сами музыканты выкладывали благодарность коллективу за проделанную работу. Причём лестные отзывы были как от постоянных музыкантов, так и от приехавших из других городов.

"Для меня было честью играть в этом оркестре в качестве приглашенного музыканта, программа была очень трудной, но интересной", – пишет в своём Facebook Фёдор Шейко, приехавший из Киева, чтобы поучаствовать в концерте.

Дирижёр так же приехал из столицы.

"Практически для каждого концерта мы приглашаем нового дирижёра, для того чтобы дети уже сейчас получали ценный опыт и брали лучшее у лучших. За два года существования коллектива они уже поработали с разными дирижёрами из Украины, а также с дирижёрами из Европы и США.

Назар Якобенчук, который дирижировал этим концертом, работал с самыми различными коллективами, в том числе и с главным оркестром страны – Национальным симфоническим оркестром Украины" – рассказали корреспонденту РЕДПОСТ организаторы мероприятия.

А еще поделились информацией о том, что к этому концерту уже приобрели четыре новых инструмента для своих юных дарований. На средства, собранные на аукционе, было приобретено 4 инструмента немецкого производства: скрипка трехчетвертная «Франц Санднер», скрипка полноразмерная «Франц Санднер», альт «Карл Хоффнер» и виолончель трехчетвертная Roth & Junius «Рот энд Джуниус». На каждом кофре есть памятная табличка с именем мецената или названием компании, благодаря которым был приобретен этот инструмент.

За прошедший же благотворительный концерт, говорят представители KhrkivMusicFest, удалось собрать почти 40 000 грн. Средства получены от продажи билетов и из ящика для пожертвований. Эта сумма равна ещё одному инструменту для талантливых харьковчан из Детского симфонического оркестра.