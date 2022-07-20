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20.07.2022  12:25   Віталій Хінєвіч

«Український оркестр свободи» відправиться в європейське та американське турне

Турне розпочнеться у Польській національній опері.

Український оркестр свободи
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
 
Повідомляється, що Метрополітен-опера та Польська національна опера організовують «Український оркестр свободи», який очолює канадсько-українська диригентка Кері-Лінн Вілсон. Колектив Ukrainian Freedom Orchestr відправиться у турне з 28 липня по 20 серпня.
 
Перший концерт відбудеться 28 липня у Польській національній опері та включатиме телевізійний виступ на BBC Proms у Лондоні 31 липня. 
 
Варто наголосити, що інформацію про квитки організатори нададуть пізніше, але вже зазначили, що всі гроші від туру, підуть на підтримку українських артистів.
 
Турне організовано за підтримки МКІП, Міністерства закордонних справ та Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти.
 
Нагадаємо, харківські студенти успішно беруть участь у Європейських університетських іграх-2022.
 
Источник:   Міністерство культури та інформаційної політики України
 Тэги:  оркестр
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