Ситуація з виїздом із України 20 липня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 19 липня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
За добу 19 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 74 тисячі осіб та 17 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 36 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували майже 38 тисяч осіб, 34 тисячі з них – громадяни України.
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