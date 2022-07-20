20.07.2022 12:30 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 20 липня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.



Станом на 12.00 19 липня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Грушів» - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

«Шегині» - 100 л/а, 5 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 10 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід);

Румунія:

«Порубне» - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

За добу 19 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 74 тисячі осіб та 17 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 36 тисяч осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували майже 38 тисяч осіб, 34 тисячі з них – громадяни України.