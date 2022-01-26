26.01.2022 14:19 Евгений Клочко

Как новолуние 1 февраля 2022 года скажется на знаках зодиака

Первое февральское новолуние произойдет в первый день месяца - 1 февраля. Оно сулит некоторые перемены в жизни знаков зодиака. На первое место выйдут вопросы дружбы и партнерства. Этот цикл Луны считается одним из самых энергетически важных и мощных, поэтому необходимо придерживаться некоторых рекомендаций.

Новолуние 1 февраля для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков

Овен

Овны уже давно жаждут перемен в своей жизни, но они не происходят. Новолуние будет хорошим периодом для того, чтобы сменить обстановку, внести изменения в жизнь. Рекомендуется учитывать также желания партнеров.

Телец

Тельцам не стоит переживать из-за пустяков. Любые задачи следует решать по мере их поступления и не перенапрягаться. Могут поступить выгодные предложения. Однако рискованных мероприятий лучше избегать.

Близнецы

Близнецы склонны к драматизации событий, но не всегда такой подход удачный. Энергетически мощный день не окажет особого влияния на представителей знака. Если самочувствие ухудшится, рекомендуется взять отпуск.

Рак

Раки вполне способны решать любые задачи в одиночку. Однако иногда стоит делегировать полномочия своим друзьям, коллегам, близким людям. Тогда усталость не будет давать о себе знать. День обещает быть в целом обычным, поэтому можно не переживать.

Новолуние 1 февраля для Львов, Дев, Весов и Скорпионов

Лев

В энергетически мощный день могут поступить деловые предложения. Некоторые люди обратятся за советом. Не стоит им отказывать. Если намечаются поездки или командировки, рекомендуется их отложить на другой день.

Дева

На Дев энергетически мощный день окажет довольно сильное влияние. Однако оно будет положительным. Особое внимание рекомендуется уделить своему питанию, отказавшись от вредных продуктов и добавив в рацион побольше овощей, фруктов, ягод, зелени, злаков, орехов.

Весы

Даже если случится тупиковая ситуация, Весы в энергетически мощный день без труда найдут выход. Рекомендуется надеяться лишь на самого себя. Вряд ли кто-то из окружающих людей сможет помочь или хотя бы дать дельный совет. Вечером рекомендован отдых.

Скорпион

Скорпионам стоит устроить для себя в энергетически мощный период разгрузочный день. Завтрак, обед и ужин должны состоять из яблок и кисломолочных продуктов. Домашними делами не стоит заниматься. Вечером нужно отдохнуть.

Новолуние 1 февраля для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб

Стрелец

Результат многих дел будет напрямую зависеть от эмоционального состояния Стрельцов. Поэтому рекомендуется стараться повышать себе настроение. Например, можно заняться спортом, сходить на прогулку, посетить театры и прочие светские мероприятия. Кроме того, в энергетически мощный день могут начаться романтические отношения.

Козерог

Окружающие заметят талант Козерогов и оценят его по достоинству. Будут поступать выгодные деловые предложения. Козерогам стоит внимательнее к ним отнестись. Также рекомендуется составить план действий на ближайшее будущее.

Водолей

Для того чтобы все шло своим чередом, Водолеям рекомендуется быть самими собой и не торопить события. Тогда в энергетически мощный день события развернутся в положительном ключе.

Рыбы

Рыбам не рекомендуется перегибать палку в любых вопросах. Новолуние будет оказывать положительное влияние, поэтому стоит воспользоваться этим. Удастся реализовать некоторые планы.