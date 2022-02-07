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07.02.2022  14:20   Виталий Хиневич

Индексация пенсий в Украине: кто и сколько получит

С 1 марта предусмотрена индексация пенсий для более 10 миллионов пенсионеров.

Пенсия
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Соцпортал".
 
Сообщается, что пенсионеров, которых не коснется индексация, будет ожидать доплата в размере 135 гривен в месяц.
 
Индексация пенсионных выплат на 14% коснется страховых пенсий, назначенных до 2019 года. Сумма повышения будет не менее 100 гривен, а средний размер повышения будет составлять около 500 гривен. Военным пенсионерам добавят в среднем 700 гривен.
 
 
Проиндексируют минимальные пенсии лицам с инвалидностью, полученной в результате аварии на ЧАЭС (средний размер повышения будет составлять 400 гривен) и другие пенсии лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС.
 
В это же время отмечается, что повысят выплату пенсий выплаты людям с инвалидностью, пенсионерам с полным трудовым стажем, получателям минимальных пенсий без полного стажа и многодетным семьям.
 
Напомним, в 2022 году большая часть украинцев может остаться без субсидии и помощи от государства. В Министерстве социальной политики хотят провести проверки соцвыплат.
 
Источник:   Соцпортал
 Тэги:  пенсия, экономика, харьков
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