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07.02.2022  14:05   Александра Жук

Александр Гвоздик рассказал о возвращении в большой бокс

Харьковчанин Александр Гвоздик - чемпион мира по боксу по версии WBC (2018 - 2019) в интервью РЕДПОСТ рассказал о своем будущем и будет ли возвращать себе чемпионский титул.

 Александр Гвоздик рассказал о возвращении в большой бокс
 
- Не планируете ли вы вернуть то, что вам принадлежит? Я по поводу пояса! 
 
- Я понимаю! Вот если со стороны эго, конечно оно присутствует, конечно этого хочется.  Очень хочется. Но я стараюсь принимать решения не сердцем, а головой. А в этом компоненте мой мозг мне подсказывает, что наверное, сейчас лучше подумать о своем будущем. Чтобы вернуть мне те утраченные позиции мне придется 2-3 года побоксировать, что за это время случится - непонятно. У нас сейчас есть пандемия коронавируса, которая очень усложняет проведения любых шоу и поединков. Да и в целом, влияет на спорт. Влияет на весь мир, не только на спорт. 
 
Есть поражение, которое.. в этом году мне исполнится 35 лет, у меня есть семья, трое детей. Я за них за всех несу ответственность. Если простым языком сказать, дети хотят кушать. И сегодня мне нужно заботиться и об этом тоже. С этой задачей я справляюсь сегодня. Но совместить это с боксом , сегодня у меня не получается. Наплевать на свою семью, ну просто , это будет какой-то эгоистический поступок. Рискнуть это все и сказать, "все я возвращаюсь", на сегодняшний день я не готов.
 
Приезжаешь на тот же бой Саши Усика, смотришь на это все и думаешь, блин, ну ты же  помнишь все эти звуки, эти ощущения, это трудно описать.  Или когда тебе поднимают руку, или когда одевают пояс. Этого хочется. Очень хочется. Но это достаточно такие мимолетные ощущения.
 
- Если бы через неделю, через месяц  вам поступило предложение, Саша, давай возвращайся, вы бы согласились?
 
- Все ж зависит от предложения (улыбается). На сегодняшний день реалии таковы, что предложение, которое меня заинтересует, вряд ли мне поступит. Можно о чем-то фантазировать и мечтать , но я стараюсь на вещи смотреть реально.  Это случилось. Сказать, что я ушел рано.... Мне кажется, я ушел вовремя, а не рано. 
 
- Но не исключаете, что будете возвращаться...!
 
- Процент низкий. Да !
 
Ранее сообщалось, что Александр Ярославский и Александр Гвоздик вылетели в Турцию, чтобы поддержать харьковский "Металлист" на турнире Winter Cup 2022.
 
Тэги:  александр гвоздик, бокс, харьков
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