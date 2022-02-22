22.02.2022 13:59 Евгений Клочко

Александр Гвоздик рассказал, куда вложил деньги с призовых

Все больше известных спортсменов, актеров и других медийных личностей бросают свою карьеру ради бизнеса.

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История успеха

Александр Гвоздик начал свой спортивный путь с секции кикбоксинга в пятом классе, однако спустя полгода он предпочел бокс. С десяти лет он занимался в боксерской секции спортклуба “Металлист”. В 2008-м Гвоздик достиг первых спортивных успехов, став мировым чемпионом среди студентов. После он выступал в полупрофессиональной лиге WSB, где выиграл во всех поединках.

Позже в 2009 и 2011 годах спортсмен даже принимал участие в Олимпийских играх, однако в этих соревнованиях ему не удалось заработать медалей. В 2012-м он стал бронзовым призером, а в 2013 году стал чемпионом Универсиады. В 2016-м Гвоздик получил титул чемпиона США по версии NABF. За свою спортивную карьеру он провел 18 боев из которых победил в 17 и получил такие награды:

Орден “За заслуги” 2 степени;

Почетную грамоту Кабинета министров Украины;

Орден “За заслуги” 3 степени.

Можно сделать вывод, что за годы спортивной деятельности Александр Гвоздик научился разбираться в том, какие сферы прибыльны, и куда можно вкладывать деньги.

Переход в бизнес

Бывший мировой чемпион по версии WBC, уже достигший успеха в бизнесе в сферах сельского хозяйства и маркетинга, решил заняться игорным бизнесом. В своем интервью он рассказал, что решил вложить деньги в создание онлайн-казино. По словам Гвоздика, общая сумма инвестиций исчисляется миллионами долларов.

Он утверждает, что ушел из спорта, потому как желает “посвятить 100% своего времени или бизнесу, или спорту”. На данный момент это все только планы, однако Александр собирается “доводить дело до конца”. Судя по слухам, бывший спортсмен все чаще появляется в Киеве, из чего можно предположить, что его бизнес будет базироваться в Украине.

Закон об игорном бизнесе , принятый в Украине в прошлом году, избавляет игорный бизнес от налогообложения на 4 года, что делает его более привлекательным для подобных инвестиций. Немаловажную роль играет то, что можно работать полностью официально: по данным “Форбс”, украинские власти собираются снизить стоимость получения лицензии на азартные игры.

Сам же Александр не играет в тотализаторы, так как считает, что “казино всегда выигрывает”, даже если работает полностью честно. Именно по это причине он решил стать хозяином подобного заведения.