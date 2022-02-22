22.02.2022 14:07 Анжелика Демидова

22.02.2022 молодожёны в Харькове ещё пытаются успеть в эту дату зарегистрировать брак (фото)

Зеркальная дата 22.02.2022 поспособствовала свадебному буму. И те кто не успел вовремя подать заявление на роспись ещё надеются воспользоваться услугой Министерства юстиции "Брак за сутки".

Об этом корреспонденту портала РЕДПОСТ сообщили в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) в г.Харькове.

По состоянию на утро 22 февраля в Харьковской области 217 пар изъявили желание зарегистрировать брак, почти 130 из них в Харькове. В Центральном Дворце бракосочетания - аншлаг. Там сегодня бракосочетаются 62 пары, а ещё 21 февраля таких было 54.

"Это действительно очень большая активность молодожёнов, очень много пар для регистрации брака. Все заранее продумывали эту дату, подавали заявление. Но есть и такие пары, которые, к сожалению, не успели подать заявление, не поторопились и у них не было оснований для сокращения месячного срока подачи заявления. Однако, заверяю, что все пары, желавшие сегодня бракосочетаться, попали либо в наше отделение, либо в пилотный проект "Брак за сутки", - уверяет начальник отдела ГРАГС в г. Харькове Наталия Сиренко.

Как сообщают в Восточном Межрегиональном управление Министерства юстиции заявления на "Брак за сутки" поступают и сейчас. Поэтому окончательная цифра сколько браков будет зарегистрировано 22 февраля, станет известна только в среду.

Ну а те, кто заранее успел подать заявление, уже сочетаются брачными узами и грезят семейным счастьем. Правда при этом уповают не столько на зеркальную дату с уникальным сочетанием цифр, сколько на любовь и взаимоуважение.

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