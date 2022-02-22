22.02.2022 14:14 Виталий Хиневич

В Европейском Союзе согласовали новые санкции против России

Санкции могут включать ряд ограничений для физических и юридических лиц.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Корреспондент".

Сообщается, что послы Евросоюза во вторник, 22 февраля, согласовали ряд новых санкций против России из-за признания псевдореспублик так называемых "ДНР" и "ЛНР" и дальнейшего размещения войск на территории Украины.

Санкции могут включать ряд ограничений, как для физических, так и для юридических лиц, а также запрет на добычу полезных ископаемых на территории фейковых "республик" "ДНР" и "ЛНР".

Ранее верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что первый ответ ЕС на действия России будет сформулирован на неформальной встрече глав МИД ЕС во вторник, во второй половине дня в Париже.

Напомним, вчера, 21 февраля, Путин заявил о признании так называемых «ДНР» и «ЛНР». «Считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет «ДНР» и «ЛНР». Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками», – заявил Путин и подписал соответствующие указы.

Также подписаны «договоры» России с «ДНР и ЛНР» о дружбе и взаимопомощи. Согласно этим документам, стороны будут осуществлять совместную охрану границ «республик».