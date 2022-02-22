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22.02.2022  14:29   Евгений Клочко

В Украине возобновили программу финансового лизинга для правоохранителей

Правительством был восстановлен важный социальный проект, теперь работники Нацполиции и ГСЧС могут снова воспользоваться программой финансового лизинга для получения жилья.

 
Министр МВД Денис Монастырский заявил о возобновлении ​​программы лизинга для работников системы силового ведомства.
 
«Моя задача как министра сделать все возможное, чтобы вы чувствовали поддержку от государства. Это касается и должного уровня социальной защиты. Сегодня существует острая потребность сотрудников в собственном жилье, особенно это касается молодого поколения. Уже сегодня мы торжественно восстановили право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье, которое, к сожалению, не работало почти 2 года», – отметил Денис Монастырский в обращении к работникам МВД.
 
Он также отметил, что до конца года планируется обеспечить жильем дополнительно более 2000 семей полицейских и спасателей.
 
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Тэги:  полиция, жилье, харьков
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