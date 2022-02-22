В Украине возобновили программу финансового лизинга для правоохранителей

Правительством был восстановлен важный социальный проект, теперь работники Нацполиции и ГСЧС могут снова воспользоваться программой финансового лизинга для получения жилья.
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День хорош для романтических прогулок, новых знакомств и любви: внезапно пробуждающиеся яркие эмоции открывают широкие возможности, чтобы произвести впечатление на противоположный пол и облегчить знакомство.
Погоду в Харькове будет определять теплый сектор циклона Antonia. Во вторник потеплеет до 9 градусов, днем ожидается небольшой дождь.
Ежегодно 22 февраля отмечается Международный день поддержки жертв преступлений.
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