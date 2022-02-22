В Украине возобновили программу финансового лизинга для правоохранителей

22.02.2022 14:29 Евгений Клочко

Правительством был восстановлен важный социальный проект, теперь работники Нацполиции и ГСЧС могут снова воспользоваться программой финансового лизинга для получения жилья.

Министр МВД Денис Монастырский заявил о возобновлении ​​программы лизинга для работников системы силового ведомства.

«Моя задача как министра сделать все возможное, чтобы вы чувствовали поддержку от государства. Это касается и должного уровня социальной защиты. Сегодня существует острая потребность сотрудников в собственном жилье, особенно это касается молодого поколения. Уже сегодня мы торжественно восстановили право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье, которое, к сожалению, не работало почти 2 года», – отметил Денис Монастырский в обращении к работникам МВД.

Он также отметил, что до конца года планируется обеспечить жильем дополнительно более 2000 семей полицейских и спасателей.

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