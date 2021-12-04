04.12.2021 13:10 Евгений Клочко

В Украине разрешат полицейским подрабатывать «на стороне»

В Министерстве внутренних дел Украины не исключают возможности разрешить правоохранителям подрабатывать после несения службы, например, в охране.



В Украине разрешат полицейским подрабатывать «на стороне»



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Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил журналистам, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укринформ.

"Одной из инициатив является возможность использования внерабочего полицейского времени, чтобы он мог получать возможность дополнительного заработка, например на охране определенных объектов. Сейчас мы также работаем над этой моделью и через несколько недель можем ее презентовать", - отметил глава силового ведомства

Другой инициативой министерства, рассказал Монастырский, является повышение заработной платы полицейским за счет распределения определенной части штрафов за оформленные нарушения ПДД.

Отвечая на вопрос о существовании в полиции определенных планов по составлению протоколов и определенных коррупционных проявлениях в этой системе, Монастырский отметил, что такие случаи есть.

"Но у нас сейчас полностью перезагружено подразделение внутренней безопасности Нацполиции, и мы видим обновление мониторинговых групп в патрульной полиции, для того чтобы они могли реагировать на эти нарушения. Кроме того, есть "горячая линия", на которую может обратиться каждый гражданин, и каждый такой случай попадает в службу внутренней безопасности, чтобы была ответная реакция", - подчеркнул он.

По словам Дениса Монастырского, каждый подобный случай тщательно анализируется.

"Мы понимаем, что увеличение зарплат сможет помочь бороться с коррупцией в правоохранительных органах", – подчеркнул Монастырский.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что Игорь Терехов предложил предоставлять служебные квартиры полицейским , которые будут демонстрировать продуктивную работу во время патрулирования улиц вместе с общественниками.