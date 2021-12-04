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04.12.2021  13:31   Евгений Клочко

ДТП на Окружной Харькова: автомобиль сбил дорожного рабочего (видео)

Информацию о дорожно-транспортном происшествии первые сообщили очевидцы в соцсетях.

 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на харьковский телеграмм-канал Автомобильный Харьков, на Окружной дороге у Фельдман Экопарка легковой автомобиль сбил дорожного рабочего. 
 
На кадрах, опубликованных очевидцами мужчина лежит на обочине лицом вниз. По предварительной информации мужчина погиб на месте.
 
Напомним, в Харьковской области произошла смертельная авария. На спуске перед Люботином, прямо на пешеходном, были сбиты две женщины. По предварительной информации, трагедия разыгралась около 17:40 на трассе Киев-Харьков на 460-м километре.
 
Источник:   Харьков автомобильный
 Тэги:  дтп, харьков
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