    
Главная Новости Харькова Медицина Мобильный пункт вакцинации в Харькове переехал на новое место
04.12.2021  13:57   Евгений Клочко

Мобильный пункт вакцинации в Харькове переехал на новое место

Пройти иммунизацию от коронавируса в мобильном пункте можно будет с 10:00 до 18:30.


РЕДПОСТ
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областной Департаменте здравоохранения.
 
С 4 декабря передвижной пункт вакцинации начал работу у главного входа в Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Лысенко.
 
 
Как долго будет находится пункт иммунизации в Департаменте пока не сообщают.
 
Напомним, ранее прививку от коронавируса в передвижном медпункте можно было сделать у входа станции метро "Университет", а позже на площади Свободы.
 
Источник:   Областной Департамент здравоохранения
 Тэги:  covid-19, коронавирус, вакцинация, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.12 Медицина Коронавирус: успехи и провалы вакцинации в Украине 01.12 Медицина Непривитых греков старше 60 лет будут ежемесячно штрафовать на 100 евро 29.11 Медицина "Омикрон": в Украине подготовились к новому штамму коронавируса - ответ Минздрава
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 