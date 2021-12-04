04.12.2021 13:57 Евгений Клочко

Мобильный пункт вакцинации в Харькове переехал на новое место

Пройти иммунизацию от коронавируса в мобильном пункте можно будет с 10:00 до 18:30.



РЕДПОСТ

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областной Департаменте здравоохранения.

С 4 декабря передвижной пункт вакцинации начал работу у главного входа в Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Лысенко.

Как долго будет находится пункт иммунизации в Департаменте пока не сообщают.

Напомним, ранее прививку от коронавируса в передвижном медпункте можно было сделать у входа станции метро "Университет", а позже на площади Свободы.