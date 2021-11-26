В Харькове снова начал работу мобильный пункт вакцинации: адрес

Работа мобильного пункта вакцинации была приостановлена на 5 дней.
Как сообщает РЕДПОСТ, в специально оборудованном передвижном пункте вакцинации возобновили иммунизацию от COVID-19 для всех желающих. В этот раз локацией для вакцинации стала площадь Свободы. Те, кто заключил декларацию с семейным врачом, должны взять только паспорт, остальным же придется захватить еще и идентификационный код.
Напомним, работа мобильной лаборатории была прекращена с 22 ноября по техническим причинам.
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