26.11.2021 12:38 Евгений Клочко

В Харькове снова начал работу мобильный пункт вакцинации: адрес

Работа мобильного пункта вакцинации была приостановлена на 5 дней.

Как сообщает РЕДПОСТ, в специально оборудованном передвижном пункте вакцинации возобновили иммунизацию от COVID-19 для всех желающих. В этот раз локацией для вакцинации стала площадь Свободы. Те, кто заключил декларацию с семейным врачом, должны взять только паспорт, остальным же придется захватить еще и идентификационный код.

Напомним, работа мобильной лаборатории была прекращена с 22 ноября по техническим причинам.