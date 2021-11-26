26.11.2021 12:50 Виталий Хиневич

Миллиард долларов на деструктивную силу: Зеленский сообщил тревожную информацию

В Украине хотели совершить государственный переворот при помощи внушительной суммы денег.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время брифинга.

Отмечается, что на территории страны хотели свергнуть государственный строй, на данное деяние намеривались выделить 1 миллиард долларов.

« У нас есть не только агентурная информация, у нас есть звуковая информация, на которой отображено, что представители с Украины и России, обговаривали участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. Хотели выделить 1 миллиард долларов. Ахметова втягивают в войну против Украины»,- заявил Зеленский.

Напомним, сегодня президент Украины проводит брифинг с участием средств массовой информации, на котором даст ответы на задаваемые вопросы.

Источник: Брифинг президента Украины Владимира Зеленского

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