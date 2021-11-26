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26.11.2021  12:30   Виталий Хиневич

На Харьковщине пожар оставил людей без крыши над головой

В Лозовском районе произошло возгорание частного домовладения.

Пожар в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Харьковской области.
 
Отмечается, что 25 ноября около 17:57 спасателям поступило сообщение о возгорании дома в селе Отдыхное. 
 
К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади 100 квадратных метров, горела крыша здания и деревянные перекрытия. 
 
 
На ликвидацию пожара понадобилось три часа, информация о пострадавших отсутствует. Возможной причиной возникновения пожара могло быть нарушение конструкций и нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.
 
Напомним, более двух часов спасатели тушили пожар в многоэтажном жилом доме Купянского района.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков
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