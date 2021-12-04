04.12.2021 12:31 Евгений Клочко

Привет из Киева: в Харькове презентовали уникальный фотоальбом

Книгу «Привет из Киева» презентовали 3 декабря, в конференц-зале гостиницы «Аврора».

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , издание продолжило серию фотоальбомов об украинских городах. Авторами стали депутат Харьковского городского совета Габриел Михайлов и фотограф Владимир Бысов. Книга иллюстрирует историю Киева с момента основания города.

Как сообщил Габриел Михайлов, в альбоме собраны карты, гравюры, рисунки, а также снимки польских архивов, киевского музея и частных коллекций. Часть фотографий была использована в книгах «Киев. Город, переживший войну» и «Украина. Города и годы», но большинство снимков опубликованы впервые.

По словам Габриела Михайлова, проекту, в рамках которого были изданы книги о разных украинских городах, - 11 лет. По его словам, это не первая книга, посвященная Киеву. Серия началась с военной истории столицы, потом были книги, посвященные Харькову и Одессе, и спустя годы вышло издание, посвященное истории Киева с момента зарождения города. Его уникальность еще и в том, что фото иллюстрируют текстовые описания.

В свою очередь Владимир Бысов отметил, что главное приобретение после работы над изданием - это люди, которые помогли ее издать. В их числе - Сергей Грабарь, писатель, историк, который 15 лет проработал в Киево-Печерской лавре. Он стал автором текстов.

Кроме того, по словам Владимира Бысова, интересен уже традиционный для этой серии книг раздел «Машина времени», благодаря которому можно посмотреть, как изменилась столица за десятилетия. В издании собраны современные фотографии его авторства, а также снимки с дрона Дмитрия Следюка.

Ранее мы сообщали, что в Харькове презентовали четыре уникальных собрания исторических фотографий Харькова и Одессы. Некоторые снимки для этих книг удалось найти в немецких архивах, а некоторые пришлось приобретать за баснословные деньги.