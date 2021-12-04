04.12.2021 11:41 Евгений Клочко
Пиротехники ликвидировали арсенал устаревших боеприпасов на Харьковщине
3 декабря пиротехнические группы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины работали на территории Харьковщины.
Об этом РЕДПОСТ
сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пиротехники выезжали по вызовам граждан, которые обнаружили взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны. Всего было уничтожено 37 устаревших боеприпасов. Большая часть из них была найдена в селе Павловка Харьковского района. Там саперы изъяли 32 артснаряда калибра 76 мм.
На месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводились разъяснительные беседы по поводу действий в случае обнаружения подозрительных предметов.
Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области обращается к гражданам с просьбой: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по номеру 101 или 102.
Ранее мы писали об обнаружении и разминировании
в поле вблизи села Каменка Изюмского района области 27 боеприпасов времен Второй мировой войны.
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