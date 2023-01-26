26.01.2023 12:02 Рита Парфенова

На околиці Харкова взриватимуть касетний снаряд

Протягом пари годин на Салтівці будуть взривати ворожу ракету.



Хвостова частина ракети, що застрягла у дорозі у Харкові. 25 лютого 2022 року Maksim Levin / Reuters / Scanpix / LETA

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.



За словами мера, рятівники виявили на Північній Салтівці ворожу касету, яка не розірвалася. Касета вимерзла у землю і вивезти її з міста для знешкодження не виявляється можливим. Тож у ДСНС ухвалили рішення підривати касету на місці виявлення.



«У найближчі часи ви почуєте звук вибуху. Не лякайтеся - це планове розмінування», – заспокоїв Терехов.



Також мер закликав мешканців усіх районів Харкова, що перебували під обстрілами, бути якомога обачнішими. Хто зна, скільки ще подібних подарунків «руського миру» у наших дворах.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 25 по 26 січня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.



