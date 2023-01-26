На околиці Харкова взриватимуть касетний снаряд

Протягом пари годин на Салтівці будуть взривати ворожу ракету.
Хвостова частина ракети, що застрягла у дорозі у Харкові. 25 лютого 2022 року Maksim Levin / Reuters / Scanpix / LETA
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
За словами мера, рятівники виявили на Північній Салтівці ворожу касету, яка не розірвалася. Касета вимерзла у землю і вивезти її з міста для знешкодження не виявляється можливим. Тож у ДСНС ухвалили рішення підривати касету на місці виявлення.
«У найближчі часи ви почуєте звук вибуху. Не лякайтеся - це планове розмінування», – заспокоїв Терехов.
Також мер закликав мешканців усіх районів Харкова, що перебували під обстрілами, бути якомога обачнішими. Хто зна, скільки ще подібних подарунків «руського миру» у наших дворах.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 25 по 26 січня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.
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Зірки схилятимуть до швидких рішень, і в цьому таїться каверза. З одного боку, добре, коли питання вирішуються на льоту, з іншого ж – дуже великий ризик похапцем зробити помилку.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
У 1983 році 26 січня був обраний як щорічне свято Міжнародного дня митника.
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