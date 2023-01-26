26.01.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

Українці стали менше користуватися пластиковими пакетами

Використання пластикових пакетів знизилося на 40-90%.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство економіки України.

За рік дії рішення Уряду щодо встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети українці зменшили їх використання на 40-90% та більш ніж вдвічі збільшили споживання біорозкладних.

Рішення Уряду, яким було встановлено мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети, за рік дало суттєвий результат - українці скоротили придбання таких пакетів від 40% до 90% залежно від їх видів. І все частіше використовують біорозкладні, які не забруднюють навколишнє середовище. Зокрема, в деяких мережах супермаркетів продажі біорозкладних пакетів у 2022 році зросли в 13-15 разів”, - розповів Перший заступник Міністра економіки України Денис Кудін.

Зменшення обсягів продажу пластикових пакетів відбулось в умовах зростання цін їх закупівлі, що сприяло створенню необхідних економічних гарантій виробникам пластикових пакетів. А також простимулювало цих виробників до модернізації виробничих і технологічних процесів та розвитку виробництва біорозкладних пластикових пакетів, і в кінцевому результаті призвело до зростання їх продажу.

Варто зазначити, що з 1 лютого 2022 року були запроваджені мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети із стінками товщиною понад 50 мікрометрів.



