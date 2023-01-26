    
Главная Новини Харкова Суспільство Українці стали менше користуватися пластиковими пакетами
26.01.2023  12:15   Віталій Хінєвіч

Українці стали менше користуватися пластиковими пакетами

Використання пластикових пакетів знизилося на 40-90%.

пакети
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство економіки України.
 
За рік дії рішення Уряду щодо встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети українці зменшили їх використання на 40-90% та більш ніж вдвічі збільшили споживання біорозкладних.
 
Рішення Уряду, яким було встановлено мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети, за рік дало суттєвий результат - українці скоротили придбання таких пакетів від 40% до 90% залежно від їх видів. І все частіше використовують біорозкладні, які не забруднюють навколишнє середовище. Зокрема, в деяких мережах супермаркетів продажі біорозкладних пакетів у 2022 році зросли в 13-15 разів”, - розповів Перший заступник Міністра економіки України Денис Кудін.
 
Зменшення обсягів продажу пластикових пакетів відбулось в умовах зростання цін їх закупівлі, що сприяло створенню необхідних економічних гарантій виробникам пластикових пакетів. А також простимулювало цих виробників до модернізації виробничих і технологічних процесів та розвитку виробництва біорозкладних пластикових пакетів, і в кінцевому результаті призвело до зростання їх продажу.
 
Варто зазначити, що з 1 лютого 2022 року були запроваджені мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети із стінками товщиною понад 50 мікрометрів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що онлайн-послугами користуються 63% українців.
 

Источник:   Міністерство економіки України
 Тэги:  пакети, экономіка
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 