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04.12.2021  10:56   Евгений Клочко

Справлял нужду на улице: в Харькове бывший коллега избил патрульного

Вечером, 3 декабря в Харькове по улице Ощепкова бывший сотрудник патрульной полиции избил действующего.

Полицейского избили в Харькове за устное замечание. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, об этом сообщает Police Control Ukraine со сылкой на собственные источники в правохранительных органах, патрульный Николай И. возвращался  домой поле службы. По дороге он заметил нетрезвого мужчину, который посреди улицы справлял малую нужду. Правоохранитель сделал хулигану устное замечание, на что в ответ получил порцию нецензурной брани. В дальнейшем агрессия переросла в физическое насилие. Злоумышленник нанес в в голову патрульному несколько ударов кулаком.
 
 
В результате патрульного доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, а также ушибами мягких тканей.
 
Нападавший был задержан и отправлен в отделение полиции. В Ходе разбирательства стало известно, что злоумышленником оказался  бывший патрульный Евгений К. По информации Police Control Ukraine, в 2018 году патрульного задерживали из-за угроз оружием работникам магазина. 
 
На данный момент решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.
 
Ранее мы сообщали, что в селе Цуповка Харьковского района мужчина напал и избил сотрудника полиции
 
Тэги:  полиция, харьков
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