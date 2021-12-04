04.12.2021 10:56 Евгений Клочко
Справлял нужду на улице: в Харькове бывший коллега избил патрульного
Вечером, 3 декабря в Харькове по улице Ощепкова бывший сотрудник патрульной полиции избил действующего.
Как сообщает РЕДПОСТ
, об этом сообщает Police Control Ukraine со сылкой на собственные источники в правохранительных органах, патрульный Николай И. возвращался домой поле службы. По дороге он заметил нетрезвого мужчину, который посреди улицы справлял малую нужду. Правоохранитель сделал хулигану устное замечание, на что в ответ получил порцию нецензурной брани. В дальнейшем агрессия переросла в физическое насилие. Злоумышленник нанес в в голову патрульному несколько ударов кулаком.
В результате патрульного доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, а также ушибами мягких тканей.
Нападавший был задержан и отправлен в отделение полиции. В Ходе разбирательства стало известно, что злоумышленником оказался бывший патрульный Евгений К. По информации Police Control Ukraine, в 2018 году патрульного задерживали из-за угроз оружием работникам магазина.
На данный момент решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.
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