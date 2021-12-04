04.12.2021 10:56 Евгений Клочко

Справлял нужду на улице: в Харькове бывший коллега избил патрульного

Вечером, 3 декабря в Харькове по улице Ощепкова бывший сотрудник патрульной полиции избил действующего.

Как сообщает РЕДПОСТ , об этом сообщает Police Control Ukraine со сылкой на собственные источники в правохранительных органах, патрульный Николай И. возвращался домой поле службы. По дороге он заметил нетрезвого мужчину, который посреди улицы справлял малую нужду. Правоохранитель сделал хулигану устное замечание, на что в ответ получил порцию нецензурной брани. В дальнейшем агрессия переросла в физическое насилие. Злоумышленник нанес в в голову патрульному несколько ударов кулаком.

В результате патрульного доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, а также ушибами мягких тканей.

Нападавший был задержан и отправлен в отделение полиции. В Ходе разбирательства стало известно, что злоумышленником оказался бывший патрульный Евгений К. По информации Police Control Ukraine, в 2018 году патрульного задерживали из-за угроз оружием работникам магазина.

На данный момент решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Ранее мы сообщали, что в селе Цуповка Харьковского района мужчина напал и избил сотрудника полиции