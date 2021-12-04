04.12.2021 09:44 Евгений Клочко

В Харькове разыскали подростка, который 3 дня скрывался от дедушки

С сообщение о пропаже своего внука к правоохранителям 3 декабря обратился 67-летний мужчина.

В тот же день, 3 декабря, около 18:00 правоохранители установили местонахождение подростка. Он находился у своего 16-летнего знакомого в Холодногорском районе.

В отношении опекуна ребенка полицейские составили административный протокол по ч.1 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове по дороге на работу исчез 41-летний Дмитрий Савченко