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04.12.2021  09:44   Евгений Клочко

В Харькове разыскали подростка, который 3 дня скрывался от дедушки

С сообщение о пропаже своего внука к правоохранителям 3 декабря обратился 67-летний мужчина.

Подросток сбежал от дедушки в Харькове
 
Как сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на ГУНП, заявитель сообщил, что вечером 30 ноября его 16-летний внук ушел из дома и на связь больше не выходил.
 
В тот же день, 3 декабря, около 18:00 правоохранители установили местонахождение подростка. Он находился у своего 16-летнего знакомого в Холодногорском районе.
 
 
В отношении опекуна ребенка полицейские составили административный протокол по ч.1 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях).
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове по дороге на работу исчез 41-летний Дмитрий Савченко.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  розыск, полиция, пропал человек, харьков
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