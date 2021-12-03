03.12.2021 13:00 Рита Парфенова

Под Харьковом всю ночь искали 9-летнюю девочку: подробности

Девочку нашли около пяти часов утра возле заброшенного дома.

Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Нацполиции, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожало.



В десятом часу вечера 2 декабря в полиции обратился житель села Мосьпаново Чугуевского района. Мужчина сообщил, что его девятилетняя дочь около шести вечера пошла гулять и до сих пор не вернулась.



Правоохранители немедленно развернули розыск ребенка. На помощь полицейским пришли ювеналы, военнослужащие 92 механизированной бригады, поисково-спасательная организация «Милена», местная общественность.



Поиски ребенка продолжались всю ночь. Люди разделились на группы и прочесывали местность в Малиновской ОТГ. В итоге около половины шестого утра следующего дня девочку нашли на территории села Мосьпаново, возле заброшенного дома. Осмотр медиков показал, что ребенок в порядке.



Полицейские провели профилактические беседы в ребенком и ее отцом. Сейчас решается вопрос привлечения мужчины к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, РЕДПОСТ сообщал подробности, как в Харькове нашли пропавшую пенсионерку.