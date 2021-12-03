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03.12.2021  13:00   Рита Парфенова

Под Харьковом всю ночь искали 9-летнюю девочку: подробности

Девочку нашли около пяти часов утра возле заброшенного дома.

Криминал Харьков: 9-летнюю девочку в селе Мосьпаново искали всю ночь Криминал Харьков: 9-летнюю девочку в селе Мосьпаново искали всю ночь

Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Нацполиции, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожало.

В десятом часу вечера 2 декабря в полиции обратился житель села Мосьпаново Чугуевского района. Мужчина сообщил, что его девятилетняя дочь около шести вечера пошла гулять и до сих пор не вернулась.

Правоохранители немедленно развернули розыск ребенка. На помощь полицейским пришли ювеналы, военнослужащие 92 механизированной бригады,  поисково-спасательная организация «Милена», местная общественность.

Поиски ребенка продолжались всю ночь. Люди разделились на группы и прочесывали местность в Малиновской ОТГ. В итоге около половины шестого утра следующего дня девочку нашли на территории села Мосьпаново, возле заброшенного дома. Осмотр медиков показал, что ребенок в порядке.

Полицейские провели профилактические беседы в ребенком и ее отцом. Сейчас решается вопрос привлечения мужчины к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, РЕДПОСТ сообщал подробности, как в Харькове нашли пропавшую пенсионерку.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, харьков
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