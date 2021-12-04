04.12.2021 09:06 Евгений Клочко

В 8 районах Харькова отключат холодную воду 4 декабря. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.





Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

ул. Рудика, 3 (стояк) до 20:00 4 декабря.

Московский район:

ул. Гарибальди, 3 (подъезд №2, стояк),

3 (подъезд №2, стояк), пр. Тракторостроителей , 162-а (подъезд №1) до 17:00 4 декабря;

, 162-а (подъезд №1) до 17:00 4 декабря; ул. Познанская , 2,

, 2, ул. Чигирина, 3 до 20:00 4 декабря.

Слободской район:

пр. Московский, 96 (подъезд №5, стояк) до 20:00 5 декабря.

Холодногорский район:

ул. Золочевская , 25 (стояк),

, 25 (стояк), ул. Славянская, 4 (стояк) до 20:00 4 декабря.

Шевченковский район:

ул. Рымарская , 23-а до 20:00 4 декабря.

, 23-а до 20:00 4 декабря. пр. Людвига Свободы, 57 (подъезд №1, стояк) до 20:00 05 декабря.

Основянский район:

ул. Руставели, 4/20 до 20:00 4 декабря.

Новобаварский район:

ул. Гагарина (Песочин), 7 до 20:00 4 декабря.

Индустриальный район:

ул. Мира, 28 (поъезд №1, стояк) до 20:00 4 декабря.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 3 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов шести районов Харькова.