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04.12.2021  09:06   Евгений Клочко

В 8 районах Харькова отключат холодную воду 4 декабря. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.

Отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Рудика, 3 (стояк) до 20:00 4 декабря.

Московский район:

  • ул. Гарибальди, 3 (подъезд №2, стояк),
  • пр. Тракторостроителей, 162-а (подъезд №1) до 17:00 4 декабря;
  • ул. Познанская, 2,
  • ул. Чигирина, 3 до 20:00 4 декабря.

Слободской район:

  • пр. Московский, 96 (подъезд №5, стояк) до 20:00 5 декабря.

Холодногорский район:

  • ул. Золочевская, 25 (стояк),
  • ул. Славянская, 4 (стояк) до 20:00 4 декабря.

Шевченковский район:

  • ул. Рымарская, 23-а до 20:00 4 декабря.
  • пр. Людвига Свободы, 57 (подъезд №1, стояк) до 20:00 05 декабря.

Основянский район:

  • ул. Руставели, 4/20 до 20:00 4 декабря.

Новобаварский район:

  • ул. Гагарина (Песочин), 7 до 20:00 4 декабря.

Индустриальный район:

  • ул. Мира, 28 (поъезд №1, стояк) до 20:00 4 декабря.
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 3 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов шести районов Харькова.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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