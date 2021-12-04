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04.12.2021  08:41   Евгений Клочко

В Харькове спасатели два часа тушили пожар в гаражном кооперативе: спасен старенький «Mersedes 123» (видео)

Пожар в гаражном кооперативе "Авто-19", расположенном на ул. Салтовское шоссе, 161, в Московском районе города Харькова произошел 3 декабря.

Пожар Харьков: горел гаражный кооператив в Харькове
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС, к моменту прибытия спасателей огнем был охвачен металлический гараж. Огонь стал переходить на соседний гараж, где в это время находилась легковушка «Mersedes 123». Одновременно с тушением пожара спасатели стали в защиту других гаражных помещений, благодаря чему удалось предотвратить распространение огня на эти постройки. 
 
Спасательная операция в гаражном кооперативе продолжалась два часа. Причина возникновения пожара устанавливается.
 

Ранее мы сообщали, что 17 июня на Салтовке у гаража сгорел автомобиль Daewoo Lanos.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гараж, харьков
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