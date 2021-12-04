В Харькове спасатели два часа тушили пожар в гаражном кооперативе: спасен старенький «Mersedes 123» (видео)

Пожар в гаражном кооперативе "Авто-19", расположенном на ул. Салтовское шоссе, 161, в Московском районе города Харькова произошел 3 декабря.
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Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений. Избегайте излишеств, и получите максимум позитива.
Первые декабрьские выходные будут влажными и холодными. Понижение температуры будет определять поле повышенного давления.
Ежегодно 4 декабря отмечается Международный день заказов подарков и написания писем Деду Морозу.
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