04.12.2021 08:00

4 декабря: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно 4 декабря отмечается Международный день заказов подарков и написания писем Деду Морозу.





В эти дни во всем мире открываются почтамты, предоставляющие услуги для отправки писем бородатому другу всех детей. Однако выяснилось, письма Деду Морозу пишут не только дети, но и взрослые со своими взрослыми пожеланиями. Презенты можно просить списком, а чтобы Дед Мороз ничего не напутал, лучше прикрепить фотографию и ценник.



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В декабре 2019 года список Всемирных дней и памятных дат ООН был пополнен новой датой – это Международный день банков. Праздник учрежден в знак признания значительного потенциала многосторонних банков развития и других международных банков развития в финансировании устойчивого развития; а также жизненно важную роль, которую на национальном уровне играют банковские системы государств-членов в содействии повышению уровня жизни людей.

Приметы дня

Православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы – один из двенадцати главных православных праздников. Основанием служит церковное предание о том, как родители Девы Марии святой Иоаким и святая Анна дали обет посвятить свою дочь богу и в трехлетнем возрасте привели ее в Иерусалимский храм. Там она воспитывалась вместе с другими благочестивыми девушками, изучала Священное Писание, занималась рукоделием, а все свободное время проводила в молитвах. По преданию, Марии являлись ангелы, которые беседовали с ней и подавали ей пищу. В храме Мария жила до пятнадцати лет, а по истечении этого возраста ей в мужья был выбран благочестивый вдовец Иосиф. Праздник Введения установился еще на заре христианства. В православии он получил широкое распространение в 9 веке.



Народ сократил полное название церковного праздника до первого слова — «введение», — ассоциируя его не столько с Богородицей, сколько с понятием начала — в данном случае начала настоящей зимы. «Введенье пришло — зиму привело», — говорили люди. По Введенью судили и о предстоящей погоде — особенно той, которая ожидалась на приближающиеся праздники. Согласно приметам, если этот день окажется морозным, то и все рождественские дни будут холодными.



Несмотря на то, что праздник выпадает на Рождественский пост 2021, сегодня можно употреблять рыбу и пищу с маслом, а также выпить немного вина.



И как во все большие церковные праздники, существует запрет на тяжелую домашнюю работу – нельзя убирать, стирать, а также шить и вязать.

Также в этот день...

В 1680 году в Риме курица снесла яйцо с изображением большой кометы, которую люди увидели только 16 декабря того же года.



1674 – французские иезуиты основали Чикаго.



1882 – родился Яков Перельман, один из основоположников жанра научно-популярной литературы и основоположник занимательной науки.



1913 – родился Роберт Адлер, американский изобретатель, один из создателей телевизионного пульта дистанционного управления.



1921 – родилась Дина Дурбин (настоящее имя – Эдна Мэй Дурбин), американская киноактриса, звезда Голливуда 1940-х годов («Сестра его дворецкого»).



1939 – в результате воссоединения Западной Украины в составе Украинской ССР образована Львовская область.



1949 – родился Джефф Бриджес, американския киноактер («Сумасшедшее сердце» – Оскар за Лучшую мужскую роль, «Планета Ка-Пэкс», «Большой Лебовски», «Фаворит»).



1963 – родился Сергей Бубка, украинский легкоатлет, чемпион Олимпийских игр (1988). Он становился чемпионом мира шесть раз подряд, и по этому показателю остается единственным (и уникальным) спортсменом в мире. Памятник Сергею Бубке поставлен при жизни – на родине спортсмена, в Донецке.



1964 – родилась Мариса Томей, американская киноактриса («Чаплин», «Линкольн для адвоката», «Мой кузен Винни», «Четыре комнаты»).



1976 – открылся один з харьковских театров – «Мадригал». Эта дата традиционно считается днем рождения театра.



1995 – компании Netscape и Sun в сотрудничестве еще с десятком софтверных вендоров анонсировали создание языка программирования JavaScript, предназначенной для преобразования традиционных статических вебстраниц в динамические интерактивные документы, способные более полно удовлетворить интересы пользователей интернета.



1997 – в Оттаве 125 стран подписали Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Среди стран, отказавшихся подписать этот документ, были Китай, Россия, США.

Именины отмечают:

Мария, Александр.