В Харькове друзья оригинально решили вопрос с обручальным кольцом для коллеги-тепловика (фото)

Коллеги выручили женившегося сегодня в Харькове работника Тепловых сетей.
Как сообщает РЕДПОСТ, коммунальщики Харькова восстанавливают разрушенные сети под обстрелами оккупантов, чтобы у людей были комфортные условия проживания. Сегодня у одного из них - Юрия Пахнина - радостноле событие - свадьба. Чтобы торжество произошло, смена сотрудников КП "Харьковские тепловые сети" выточила на токарном станке обручальные кольца для супругов.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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