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01.04.2022  17:18   Дмитрий Колоней

В Харькове друзья оригинально решили вопрос с обручальным кольцом для коллеги-тепловика (фото)

Коллеги выручили женившегося сегодня в Харькове работника Тепловых сетей.

Оригинальная свадьба: Коллеги выточили обручальное кольцо для женившегося в Харькове Юрия Пахнина

Как сообщает РЕДПОСТ, коммунальщики Харькова восстанавливают разрушенные сети под обстрелами оккупантов, чтобы у людей были комфортные условия проживания. Сегодня у одного из них - Юрия Пахнина - радостноле событие - свадьба. Чтобы торжество произошло, смена сотрудников КП "Харьковские тепловые сети" выточила на токарном станке обручальные кольца для супругов.

Оригинальная свадьба: Коллеги выточили обручальное кольцо для женившегося в Харькове Юрия Пахнина

Тэги:  тепловые сети, свадьба, харьков, коммунальщики, кольца, агрессия россии
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