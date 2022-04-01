01.04.2022 17:18 Дмитрий Колоней

В Харькове друзья оригинально решили вопрос с обручальным кольцом для коллеги-тепловика (фото)

Коллеги выручили женившегося сегодня в Харькове работника Тепловых сетей.

Как сообщает РЕДПОСТ, коммунальщики Харькова восстанавливают разрушенные сети под обстрелами оккупантов, чтобы у людей были комфортные условия проживания. Сегодня у одного из них - Юрия Пахнина - радостноле событие - свадьба. Чтобы торжество произошло, смена сотрудников КП "Харьковские тепловые сети" выточила на токарном станке обручальные кольца для супругов.