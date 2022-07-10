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10.07.2022  19:20   Виталий Хиневич

Итальянец получил на свадьбу неожиданный подарок

Умирающий житель Италии, получил на свадьбу неожиданный подарок.

Свадьба
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Daily Mail.
 
Сообщается, что 47-летний Маурицио Калорио находился на грани смерти в больнице Молинете в Турине после остановки сердца в прошлом месяце.
 
Лежа в больнице, он решил жениться на своей давней партнерше Сильвии Дука, 42 лет, пока еще мог. 
 
Калорио был в списке ожидающих на пересадку сердца из-за ухудшения его состояния, но к моменту свадьбы ему пока не везло. Всего через несколько часов после того, как он связал себя узами брака, ему сказали, что донорское сердце стало доступным в Неаполе.
 
Был создан спецрейс, на котором сердце доставили в туринскую больницу, и в ту ночь ему сделали семичасовую операцию.
 
«Той ночью произошло чудо. После свадьбы мы получили прекрасный подарок — новое сердце для Маурицио. Без пересадки у него было мало шансов выжить»,- рассказала жена пациента.
 
Калорио остается в больнице под наблюдением, но операция прошла успешно, и врачи ожидают полного выздоровления.
 
Напомним, в Техасе заключенный перед смертной казнью хочет совершить благородный поступок.
 
Источник:   Daily Mail
 Тэги:  свадьба, сердце
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