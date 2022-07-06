06.07.2022 13:45 Виталий Хиневич

В Техасе заключенный перед смертной казнью хочет совершить благородный поступок

Приговоренный к смертной казни заключенный попросил отсрочить исполнение приговора.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на New York Post.

Сообщается, что 13 июля Рамиро Гонсалеса ждет смертельная инъекция за убийство 18-летней девушки. Адвокаты заключеного обратились к губернатору Грегу Эбботту с просьбой отложить казнь на месяц, чтобы Гонсалеса можно было считать живым донором «тем, кто срочно нуждается в пересадке почки».

В то время как Техас разрешает заключенным сдавать органы, предыдущий запрос Гонсалеса был отклонен ранее в этом году. Пресс-секретарь Департамента уголовного правосудия не объяснила это решение, но адвокаты убийцы заявили, что это связано с неизбежностью его казни.

«Я не сомневаюсь, что желание Рамиро стать донором почки продиктовано альтруистическими побуждениями, а не последней попыткой отсрочить исполнение приговора»,- отметил священнослужитель из штата Мэриленд Майкл Зусман.