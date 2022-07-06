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06.07.2022  13:25   Виталий Хиневич

Андрей Бедняков провел благотворительный аукцион для помощи харьковчанам

Украинские знаменитость собрали средства для нужды жителей Харькова.

Перчатки Александра Усика
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой  на страницу в Instagram Андрея Беднякова.
 
Андрей Бедняков сообщил, что в качестве аукционного лота выступают боксерские перчатки Александра Усика.
 
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Таким образом, удалось собрать 191 тысячу гривен. Победительницей лота стала Елена Ревуцкая. Именно она получит боксерские перчатки Александра Усика.
 
 
Источник:   Андрей Бедняков
 Тэги:  харьков, аукцион, андрей бедняков
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