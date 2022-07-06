Андрей Бедняков провел благотворительный аукцион для помощи харьковчанам

В этот день

Гороскоп на 6 июля для всех знаков зодиака: что обещают звезды Логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 6 июля В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.