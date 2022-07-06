Село под Харьковом рашисты обстреляли фосфорными снарядами

По селу Русская Лозовая в Харьковской области оккупанты выпустили фосфорные снаряды.
Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, передает РЕДПОСТ.
«Оккупанты выпустили фосфорные снаряды по Русской Лозовой, обстреливали из танков и минометов Питомник, Новое, Дементиевку, Цуповку, Прудянку и Слатино», – сообщил Задоренко.
По информации главы громады, российская армия бомбила из разных видов тяжелого оружия почти все подконтрольные Украине населенные пункты Дергачевщины.
«Сегодня ночью один из районов Дергачей подвергся массированному артобстрелу, в результате чего несколько частных домов получили серьезные повреждения. Информация о пострадавших или погибших за минувшие сутки к нам не поступала», – добавил Задоренко.
Напомним, ночью оккупанты наносили ракетные удары с территории россии по трем районам Харькова.
Комментариев: 0
Логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
влажность:
давление:
ветер: