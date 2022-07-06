06.07.2022 13:11 Рита Парфенова

Село под Харьковом рашисты обстреляли фосфорными снарядами

По селу Русская Лозовая в Харьковской области оккупанты выпустили фосфорные снаряды.

Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, передает РЕДПОСТ.

«Оккупанты выпустили фосфорные снаряды по Русской Лозовой, обстреливали из танков и минометов Питомник, Новое, Дементиевку, Цуповку, Прудянку и Слатино», – сообщил Задоренко.

По информации главы громады, российская армия бомбила из разных видов тяжелого оружия почти все подконтрольные Украине населенные пункты Дергачевщины.

«Сегодня ночью один из районов Дергачей подвергся массированному артобстрелу, в результате чего несколько частных домов получили серьезные повреждения. Информация о пострадавших или погибших за минувшие сутки к нам не поступала», – добавил Задоренко.

Напомним, ночью оккупанты наносили ракетные удары с территории россии по трем районам Харькова.