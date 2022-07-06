06.07.2022 14:01 Рита Парфенова

Игорь Терехов прокомментировал ночной обстрел города прямо с места разрушений

Сегодня ночью ракеты, запущенные с территория россии, вызвали разрушения в трех районах Харькова.





На месте одного из прилетов побывал Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает РЕДПОСТ.



«К сожалению, я практически каждый день виду такие разрушения, которые наносит российский агрессор, пытается запугать людей. Однако нас не запугать. Если вы зайдете во внутрь, то увидите, сколько людей сами пришли и помогают нам устранить все то, что натворили сегодня ночью. Кроме того, вы знаете, что были обстрелы и в других районах Харькова. Всюду мы убираем, наводим порядок, для нас это очень важно», – сообщил он.



На месте прилета ракеты мэр города ознакомился с причиненными разрушениями и вместе с главой района, руководством коммунальных и строительных структур обсудил первоочередные меры по их устранению.

«Одно здание придется сносить однозначно, - рассказал Игорь Терехов. - Во второй здании мы посмотрим на конструктив, если он не поведен, то это здание мы восстановим. И ЦНАП, где люди получают административные и социальные услуги».



Игорь Терехов напомнил, что с первого дня войны говорил, что это геноцид против украинского народа, и сегодняшний обстрел - еще одно тому доказательство.

Напомним, в ночь на 6 июля запущенная с территории рф ракета разрушила часть здания в Новобаварском районе Харькова. Без света и электроэнергии остались 110 бытовых и 20 юридических потребителей района. Все работы по возобновлению электроснабжения в Новобаварском районе завершены в 11:00.