06.07.2022 14:21 Дмитрий Колоней

Массовое пьянство оккупантов привело к запрету продавать алкоголь (фото)

О ситуации на оккупированых территориях сообщает военная разведка Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУР МО Украины, из-за массового пьянства рашистов на временно оккупированных территориях Запорожской области пытаются запретить продажу алкоголя российским солдатам

Личный состав армии захватчиков, находящихся на временно оккупированных территориях Запорожской области, отмечается массовое злоупотребление алкогольными напитками. Это приводит к многочисленным нарушениям дисциплины и серьезным правонарушениям. Участились случаи покидания мест несения службы; пребывание на огневых позициях в нетрезвом состоянии; нарушение правил пользования стрелковым оружием; ДТП с участием военнослужащих в нетрезвом состоянии.

▪️ В ситуацию вынуждены вмешаться руководство комендатуры войск росгвардии РФ и так называемой «военно-гражданской администрацией» Михайловской общины во главе с местным коллаборантом Иваном Сушко (до войны был профессиональным дедом Морозом и ведущим на свадьбах). В качестве меры пресечения на территориях Михайловской и Раздольской общин введен запрет на продажу алкогольных напитков (в том числе пива) военнослужащим РФ.