22.02.2022 13:45 Рита Парфенова

Под Харьковом предприниматель «ослабил» карантин и заработал штраф

За несоблюдение санитарно-эпидемических правил карантина владельцу магазина выписали 34 тысячи штрафа

Нарушение правил карантина по коронавирусу выявили в магазине продовольствепнных товаров в Люботине, передает РЕДПОСТ.



Ряд санитарных норм игнорировался в торговом зале магазина. В частности, у входа не было антисептика для обработки рук, отсутствовала маркировка социальной дистанции в зале, у прилавков не соблюдалась необходимая дистанция 1,5 м между пропавцом и покупателей, сами продавцы работали без защитных самок и перчаток, не было ни контейнеров для сбора и утилизации использованных средств индивидуальной защиты, каждые два часма не проводилась влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств.



За нарушение правил карантина Люботинский городской суд Харьковской области вынес постановление о привлечении предпринимателя – владельца магазина – к административной ответственности по ч. 1 ст. 44-3 КУоАП. На него наложено административное взыскание – штраф в размере 34 000 грн.