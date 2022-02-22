Под Харьковом предприниматель «ослабил» карантин и заработал штраф

За несоблюдение санитарно-эпидемических правил карантина владельцу магазина выписали 34 тысячи штрафа
Нарушение правил карантина по коронавирусу выявили в магазине продовольствепнных товаров в Люботине, передает РЕДПОСТ.
Ряд санитарных норм игнорировался в торговом зале магазина. В частности, у входа не было антисептика для обработки рук, отсутствовала маркировка социальной дистанции в зале, у прилавков не соблюдалась необходимая дистанция 1,5 м между пропавцом и покупателей, сами продавцы работали без защитных самок и перчаток, не было ни контейнеров для сбора и утилизации использованных средств индивидуальной защиты, каждые два часма не проводилась влажная уборка с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
За нарушение правил карантина Люботинский городской суд Харьковской области вынес постановление о привлечении предпринимателя – владельца магазина – к административной ответственности по ч. 1 ст. 44-3 КУоАП. На него наложено административное взыскание – штраф в размере 34 000 грн.
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