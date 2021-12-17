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17.12.2021  16:31   Дмитрий Колоней

Нарушения карантина: Силовики на Харьковщине нагрянулм с проверками на 1500 объектов

За неделю полицейские Харьковщины провели почти 3000 проверок по соблюдению карантинных норм.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сатй Нацполиции, для предотвращения COVID-19 и соблюдения карантина ежедневно привлекалось около 100 рейдовых групп в составе 200 полицейских, а также представителей Госпродпотребслужбы.
 
 
Проверено более тысячи пассажиров общественного транспорта, более 250 перевозчиков, 512 заведений общественного питания, 155 продовольственных рынков, более 530 субъектов хозяйствования, работающих в сфере торгового и бытового обслуживания населения, торгово-развлекательные центры, гостиницы, заведения культуры и образования , фитнес-центры и другие объекты
 
По итогам рейдов составлено 15 протоколов об админправонарушении  и вынесено 27 постановлений о нарушении правил карантина людей). 
 
Полиция просит соблюдать ограничительные противоэпидемические меры. За нарушение законодательства по карантину людей предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  нарушение карантина, коронавирус, харьков, рейды, проверки
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