    
Главная Новости Харькова Экономика и промышленность Сколько стоит квадратный метр в новостройках Харькова
17.12.2021  16:16   Евгений Клочко

Сколько стоит квадратный метр в новостройках Харькова

Наряду с Киевом, Харьков неизменно остается крупным научным и бизнес-центром. Здесь сосредоточен прогресс. Власти города делают все для комфорта его жителей, поэтому высок спрос на недвижимость.

Сколько стоит квадратный метр жилья в новых многоэтажках Харькова
 
По данным DOM.RIA, новостройки в Харькове растут в цене. 
 
Видим такую картину:
 
  1. Средняя стоимость квадратного метра в новостройке эконом класса Харькова составляет 16524 грн.
  2. Желающим обзавестись квартирой комфорт-класса придется выложить за м2 уже 24252 грн.
  3. А представительское жилье бизнес и элит-сегмента оценивается по состоянию на ноябрь 2021 года соответственно в 26195 и 33402 грн/м2
По традиции, самое дорогое жилье в городе строят в Центральном районе. Здесь больше всего элитной недвижимости. Поэтому если вы ищете первоклассную просторную квартиру, построенную по последним технологиям, обратите внимание на этот район.
 
Чуть дешевле обойдется квартира у м. Научная и Ботанический сад. Самое бюджетное жилье в городе находится возле Окружной, а также в районе Московского проспекта. 
 
Сколько стоит квадратный метр жилья в новых многоэтажках Харькова
 
На стоимость квадратного метра влияют такие факторы:
 
  • замедление темпов строительства;
  • банкротство некоторых застройщиков;
  • реформа ГАСИ, которая также косвенно привела к простоям, поскольку долго оформлялись необходимые разрешения. 
Прогнозы на 2021 год делались разные. Говорилось, что стоимость будет снижаться, а неликвидные квартиры продаваться легко. Этого не произошло.
 

Оценка инвестиционной привлекательности Харькова 

Эксперты, несмотря на такую ситуацию, рекомендуют вкладывать деньги в недвижимость города. 
 
Осенью прошлого года журнал «Forbes Украина» включил Харьков в бизнес-рейтинг лучших мегаполисов Украины для ведения бизнеса. Была высоко оценена покупательная способность харьковчан. Также высокий балл получило транспортное сообщение. Поэтому сюда удобно привозить товары.
 

Как в дальнейшем будет развиваться ситуация на рынке недвижимости Харькова?

Инвестиционная привлекательность Харькова растет. Это связано с развитием промышленности, высоким научным потенциалом города. Ежегодно больше всего технических специалистов выпускают ВУЗы Харькова (по сравнению с другими городами Украины). 
 
Вероятнее всего, что в дальнейшем недвижимость здесь будет дорожать. Как правило, ценник растет в начале месяца, к концу стоимость снижается. Для января типичен естественный спад покупательной способности. Также обычно откат цен вниз происходит в сезон отпусков. Его пик летом приходится на конец августа. 
 
Тэги:  недвижимость, новострой, жилье, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.04 Криминал и происшествия Убивали харьковчан ради квартир - 8 членам ОПГ сообщено о подозрении (ФОТО) 02.04 Экономика и промышленность На харьковском рынке недвижимости сформировался новый сегмент покупателей 29.01 Экономика и промышленность Арендодатели спасли от «перегрева» первичный рынок недвижимости: мнение эксперта.
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 