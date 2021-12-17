17.12.2021 16:16 Евгений Клочко

Сколько стоит квадратный метр в новостройках Харькова

Наряду с Киевом, Харьков неизменно остается крупным научным и бизнес-центром. Здесь сосредоточен прогресс. Власти города делают все для комфорта его жителей, поэтому высок спрос на недвижимость.

По данным DOM.RIA , новостройки в Харькове растут в цене.

Видим такую картину:

Средняя стоимость квадратного метра в новостройке эконом класса Харькова составляет 16524 грн. Желающим обзавестись квартирой комфорт-класса придется выложить за м2 уже 24252 грн. А представительское жилье бизнес и элит-сегмента оценивается по состоянию на ноябрь 2021 года соответственно в 26195 и 33402 грн/м2.

По традиции, самое дорогое жилье в городе строят в Центральном районе. Здесь больше всего элитной недвижимости. Поэтому если вы ищете первоклассную просторную квартиру, построенную по последним технологиям, обратите внимание на этот район.

Чуть дешевле обойдется квартира у м. Научная и Ботанический сад. Самое бюджетное жилье в городе находится возле Окружной, а также в районе Московского проспекта.

На стоимость квадратного метра влияют такие факторы:

замедление темпов строительства;

банкротство некоторых застройщиков;

реформа ГАСИ, которая также косвенно привела к простоям, поскольку долго оформлялись необходимые разрешения.

Прогнозы на 2021 год делались разные. Говорилось, что стоимость будет снижаться, а неликвидные квартиры продаваться легко. Этого не произошло.

Оценка инвестиционной привлекательности Харькова

Эксперты, несмотря на такую ситуацию, рекомендуют вкладывать деньги в недвижимость города.

Осенью прошлого года журнал «Forbes Украина» включил Харьков в бизнес-рейтинг лучших мегаполисов Украины для ведения бизнеса. Была высоко оценена покупательная способность харьковчан. Также высокий балл получило транспортное сообщение. Поэтому сюда удобно привозить товары.

Как в дальнейшем будет развиваться ситуация на рынке недвижимости Харькова?

Инвестиционная привлекательность Харькова растет. Это связано с развитием промышленности, высоким научным потенциалом города. Ежегодно больше всего технических специалистов выпускают ВУЗы Харькова (по сравнению с другими городами Украины).

Вероятнее всего, что в дальнейшем недвижимость здесь будет дорожать. Как правило, ценник растет в начале месяца, к концу стоимость снижается. Для января типичен естественный спад покупательной способности. Также обычно откат цен вниз происходит в сезон отпусков. Его пик летом приходится на конец августа.