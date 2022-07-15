Стоит ли сейчас покупать недвижимость в Харькове: мнение экспертов

Харьков остаётся одним из наиболее интенсивно обстреливаемых городов, однако люди всё равно задаются вопросами купли-продажи недвижимости. Для покупателей и продавцов жилья специалисты подготовили диаметрально противоположные рекомендации.
Если в Украине основными покупателя жилья являются переселенцы, то в Харьков в круг их интересов не входит. В то же время владельцы недвижимости имеют финансовую возможность пережить это тяжелое время, сдавая квартиру в аренду, хотя бы с минимальным доходом, передает РЕДПОСТ со ссылкой на агентство SoftLoft.
Специалисты агенттва рассмотрели сегодняшнюю ситуацию с покупкой-продажей жилья в Харькове.
Цены на продажу снизились на 10–30%, и больше всего подешевел старый фонд. Это не слишком существенное снижение для такой ситуации, если ко всему прочему учитывать падение гривны и курс доллара на уровне 35 гривен.
Есть редкие предложения, в которых цену снижают существенно. Как правило, это происходит в тех ситуациях, когда владелец не собирается возвращаться в Украину и решил вывести все капиталы. Тогда снижение может достигать и 50%.
Большая часть владельцев заморозила продажи, несмотря на риск разрушений и потери недвижимости. Харьковчане отказались продавать квартиры и ждут лучших времен, ждут победы и восстановления, ждут, когда покупатели будут готовы платить, а не просто выкупать квартиры за копейки.
Меньш всего в цене потеерял бизнес-класс. Собственники либо оставляли прежние цены и при необходимости были готовы торговаться на месте, либо просто снимали объекты с продажи.
Экономкласс без ремонта по типу новостроев просел на 50–55%.
Вторичное жильё, если рассматривать однокомнатные квартиры в хрущёвках на Новых Домах, в среднем подешевели на 20%. Ранее была средняя цена $800-1000/м2, сейчас - от $630/м2.
Поэтому специалисты отмечают, что сегодня лучше переждать: "Недвижимость после победы вернет свою ценность. Будет и дефицит площадей, и большой интерес инвесторов в Харьков".
Напомним, 19 апреля правительство разблокировало процесс купли-продажи жилой недвижимости, поэтому украинцы в отдельных регионах теперь могут стать владельцами новой квартиры, хоть и с определенными уточнениями.
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Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит?
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Возможен мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.
День украинских миротворцев Верховная рада Украины учредила в 2013 году, он отмечается ежегодно 15 июля.
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