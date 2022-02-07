Харьков вошел в пятерку лидеров по вакцинации

Харьковская область стала лидером по количеству вакцинированных от коронавируса за последнюю неделю в Украине.
Об этом на брифинге 7 февраля сообщил министр охраны здоровья Украины Виктор Ляшко. По его словам, в пятерку лидеров, кроме Харьковской области, вошли Киев, Луганская, Полтавская и Ровненская области, передает РЕДПОСТ.
«За последние 7 дней наибольшее количество прививок из расчета на 100 тысяч населения было сделано в Харьковской области. Сразу за лидером расположены город Киев, Луганская, Полтавская и Ровненская области. Самые низкие показатели за данный период – в Ивано-Франковской, Волынской, Черниговской, Хмельницкой и Житомирской областях», – сказал Ляшко.
В областном лабораторной центре уточнили, что за предылущие сутки в Харькове и области провакцинировали 1499 человек. Всего с начала вакцинации проведено 2 216 878 прививок.
Из них:
Напомним, с 31 января по 6 февраля было открыто 95 уголовных производств по факту изготовления и использования поддельных документов о вакцинации и Covid-тестов.
Комментариев: 0
Подвох таится в стремлении к быстрым решениям. С одной стороны, хорошо, когда вопросы решаются на лету, с другой же – очень велик риск впопыхах совершить ошибку.
Понедельник, как вся наступившая неделя, ожидается сравнительно теплым, сырым и ветреным. На дорогах гололедица.
7 февраля отмечается день памяти святителя Григория Богослова. Нужно быть аккуратным со словами. Сказанное в этот день сбывается.
влажность:
давление:
ветер: