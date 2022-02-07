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07.02.2022  13:45   Рита Парфенова

Харьков вошел в пятерку лидеров по вакцинации

Харьковская область стала лидером по количеству вакцинированных от коронавируса за последнюю неделю в Украине.

вакцинация против коронавируса

Об этом на брифинге 7 февраля сообщил министр охраны здоровья Украины Виктор Ляшко. По его словам, в пятерку лидеров, кроме Харьковской области, вошли Киев, Луганская, Полтавская и Ровненская области, передает РЕДПОСТ.

«За последние 7 дней наибольшее количество прививок из расчета на 100 тысяч населения было сделано в Харьковской области. Сразу за лидером расположены город Киев, Луганская, Полтавская и Ровненская области. Самые низкие показатели за данный период – в Ивано-Франковской, Волынской, Черниговской, Хмельницкой и Житомирской областях», – сказал Ляшко.

В областном лабораторной центре уточнили, что за предылущие сутки в Харькове и области провакцинировали 1499 человек. Всего с начала вакцинации проведено 2 216 878 прививок.

Из них:

  • первой дозой – 1 142 608 человек;
  • второй дозов – 1 047 899 человек;
  • дополнительной дозой – 1 439 человек;
  • бустерной дозой – 24 932 человека.

Напомним, с 31 января по 6 февраля было открыто 95 уголовных производств по факту изготовления и использования поддельных документов о вакцинации и Covid-тестов.
 

Источник:   KHARKIV Today
 Тэги:  вакцинация, коронавирус, харьков
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