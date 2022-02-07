07.02.2022 13:36 Яна Чернобай

Смертельное ДТП на Окружной Харькова: детей-сирот возьмут под опеку родные

Опекуном трехлетних близнецов, чьи родители погибли в ДТП на Окружной Харькова, станет их родная тётя.



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Об этом рассказала во время пресс-конференции журналистам харьковских СМИ заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и соцзащите населения Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, мальчика из больницы скорой и неотложной помощи вскоре планируют перевести в детское ортопедо-травматологическое отделение 17-й больницы, там же находится его сестра.

"Дети будут находиться в одной палате. Мальчик уже мобильный, снят с вытяжки после успешной очень сложной операции. Осложнения со стороны нейрохирургических патологий малышу уже не угрожают. Девочка стабильная, идёт на поправку. Врачи говорят, что уже можно постепенно по чуть-чуть пробовать ходить. Всем необходимым дети обеспечены.

Городская власть контролирует состояние детей и их дальнейшее выздоровление – их уже ждут на реабилитацию и в харьковском дельфинарии, и в «Скай-клинике», которая специализируется на реабилитации детей и предоставляет благотворительную помощь таким деткам. Служба по делам детей будет наблюдать за детками, так как теперь они будут находиться под опекой", - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

9 февраля состоится исполком, на котором будет решаться опекунство над малышами. На данный момент взять под опеку деток выразила желание 31-летняя сестра погибшей матери. Она имеет своего 10-летнего сына, есть опыт материнства. Племянники любят тетю и им будет комфортно расти в этой семье, отметила вице-мэр.

Напомним, утром 12 января на Окружной дороге Харькова вблизи села Черкасская Лозовая Малоданиловской громады произошло ДТП , в котором погибли трое взрослых и пострадали двое детей. Дети возрастом 2-3 года с разными травмами госпитализированы в больницу скорой и неотложной помощи Харькова.