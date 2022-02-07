Голосование за лучший город Украины: на каком месте Харьков

Уже более 14 тысяч харьковчан поддержали родной город в голосовании за самый лучший город в Украине.
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Подвох таится в стремлении к быстрым решениям. С одной стороны, хорошо, когда вопросы решаются на лету, с другой же – очень велик риск впопыхах совершить ошибку.
Понедельник, как вся наступившая неделя, ожидается сравнительно теплым, сырым и ветреным. На дорогах гололедица.
7 февраля отмечается день памяти святителя Григория Богослова. Нужно быть аккуратным со словами. Сказанное в этот день сбывается.
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