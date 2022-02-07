07.02.2022 13:17 Евгений Клочко

Голосование за лучший город Украины: на каком месте Харьков

Уже более 14 тысяч харьковчан поддержали родной город в голосовании за самый лучший город в Украине.

1 января 2022 года было обновлено голосование за лучший город Украины. На данный момент лидером голосования является Луцк, за него отдали голоса более 20 тысяч человек. Харьков расположился на втором месте рейтинга с 14 343 голосами.

На третьем месте голосования - Павлоград, за него проголосовали более 5 тысяч человек.

Поддержать свой город и проголосовать может каждый желающий, перейдя по ссылке

Напоминаем, что поддержать можно не только наш город, но и харьковских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.