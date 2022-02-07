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07.02.2022  13:11   Рита Парфенова

В Харькове разыскивают парня, которые отправился на соревнования и пропал (фото)

В Харькове и области разыскивают 16-летнего Максима Чирика.


Фото из открытых источников

С 5 февраля не выходит на связь 16-летний Максим Чирик из села Бригадировка, который до настоящего времени жил и учился в Харькове, передает РЕДПОСТ.

Полиция установила, что подросток 4 февраля около девяти часов вечера ушел из дома, а 5 февраля вышел на связь, сообщив, что  у него садится заряд аккумулятора на телефоне и направляется на соревнования в г. Змиев.

Приметы Максима: на вид 16-18 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, русые волосы, темные глаза. Был одет в черные кофту, брюки, куртку и кроссовки.

Всех, кому известна любая информация о разыскиваемом, просят сообщить в отдел полиции № 1 Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области по телефонам: (057) 492-09-02, (050) 416-80-81(очередная часть), 102 или другим доступным способом.

Криминал Харьков: пропал без вести 16-летний Максим Чирик

Напомним, продолжаются поиски 45-летнего Игоря Сенчука, жителя села Высокополье Богодуховского района Харьковской области. 31 января в 6.20 мужчина выехал из дома в Харьков. В 19:00 выходил на связь и с того момента его местонахождение неизвестно.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  розыск, пропал без вести, полиция, харьков
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