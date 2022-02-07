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07.02.2022  13:05   Виталий Хиневич

В Украину идут снегопады и дожди: погода на 8 февраля

Сильных морозов не будет, ночная температура будет держаться на отметке 0-... +2°С.

Снег
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Вести".
 
Сообщается, что во вторник, 8 февраля, в Украину прорвется мощный циклон Roxana с севера Европы. Украинцам следует ожидать снегопад и порывы ветра.
 
Во вторник ночью мокрый снег будет на территории всех областей страны. Днем атмосферные фронты сдвинутся в восточном направлении, поэтому в дневное время в северных областях Украины и большинстве западных (кроме Карпат), а также в значительной части центральных областей осадки прекратятся. Температура воздуха в большинстве областей Украины достигнет отметки +7 °С. 
 
 
В Харькове утром и днем ожидается мокрый снег, к вечеру осадки ослабеют. Температура воздуха днем будет в пределах +2...+3 °С.
 
Ранее сообщалось, что впервые за 42 года пески Сахары покрыл снег.
 
Источник:   Вести
 Тэги:  погода, харьков
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