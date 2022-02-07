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07.02.2022  12:46   Рита Парфенова

Под Харьковом наказали мать, которая оставила без присмотра шестерых детей

Детей изьяли социальные службы, а женщину оштрафовали на 1700 гривен.


Фото из открытых источников

Изюмский горрайонный суд Харьковской области вынес постановление относительно женщины, которая не выполняла родительские обязанности, передает РЕДПОСТ. Постановление суда опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

На судебном заседании женщина признала себя виновной в том, что оставила детей самих дома без присмотра и пошла к подруге в другое село. 4 января 2022 года дети были изъяты службой по делам детей.

Также на суде было установлено, что летом 2021 года женщина уже привлекалась за неисполнение родительских обязанностей и была оштрафована на 850 гривен.

Учитывая, что женщину повторно в течение года после наложения административного взыскания уличили в неисполнении родительских обязанностей, суд признал ее виновной в нарушении по ч. 2 ст. 184 КУоАП и оштрафовал на 1700 гривен.

Напомним, во время рейда в Лозовском районе ювенальной полиции, полиции и службы по делам детей Алексеевской объединенной территориальной громады была обнаружена семья, в которой мать ненадлежащим образом занималась детьми. Три ребенка - 10, 7 и 3 лет жили в антисанитарных условиях  и были неухожены. С матерью была проведена беседа и составлен протокол о неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Источник:   Единый госреестр судебных решений
 Тэги:  суд, штраф, постановление, харьков
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