07.02.2022 12:43 Евгений Клочко

Избил женщину и забрал золотые украшения: в Харькове сотрудники полиции задержали грабителя

Житель Донецкой области избил малознакомую женщину и завладел ее золотыми украшениями.

В Харькове за совершение грабежа был задержан житель Донецкой области, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию Харьковской области.

6 февраля в 01:14 потерпевшая сообщила о происшествии в Лозовское районное отделение полиции. Женщина рассказала, что возвращалась из кафе в компании подруги и двух малознакомых мужчин. В это время между ней и одним из мужчин возникла словесная ссора. Злоумышленник избил женщину и завладел ее золотыми украшениями.

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Сотрудники полиции разыскали 44-летнего жителя Донецкой области на Южном вокзале и теперь ему грозит от 4 до 6 лет лишения свободы. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Харькове были задержаны двое мужчин, которые подозреваются в вымогательстве с угрозой причинения тяжких телесных повреждений.