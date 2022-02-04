04.02.2022 13:03 Евгений Клочко

В Харькове будут судить двух мужчин за вымогательство несуществующего долга

Ставки на спорт могут быть опасны для жизни, доказано 25-летник харьковчанином.

Двум харьковчанам сообщено о подозрении по факту вымогательства с угрозой причинения тяжких телесных повреждений потерпевшему, совершенному по предварительному сговору группой лиц .

Как сообщили РЕДПОСТ с пресс-службе Харьовской областной прокуратуры, следователи установили, что 28-летний и 31-летний жители Харькова в августе 2021года познакомились с мужчиной, который увлекался азартными играми, и предложили ему делать ставки на спортивныесостязания.

В итоге было решено, что если в случае выигрыша 25-летнему игроку будут выплачены деньги, а в случае проигрыша будет платить уже он.

В декабре вымогатели сообщили потерпевшему, что он якобы проиграл по ставкам, которые фактически не производились, и теперь должен отдать им «долг» в сумме 65 тыс. долларов США. В случае неуплаты этой суммы, злоумышленники угрожали физической расправой.

3 февраля 2022 года во время передачи части денег в размере 10 000 долларов США у супермаркета "Класс" на Новых Домах, вымогатели были задержаны.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что Дзержинский районный суд Харькова отправил в СИЗО обвиняемого в вымогательстве криминального авторитета "Гончарика" .