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04.02.2022  13:15   Виталий Хиневич

Будут слышны выстрелы: на Харьковщине начались военные учения

Гражданам запрещено находится на территории полигона.

Армия Украины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "KharkivToday".
 
Сообщается, что на протяжении февраля текущего года на полигоне воинской части А-0501, будут проходить боевые стрельбы. Для учений будут задействованы танки, артиллерийское и зенитное вооружение. Воинская часть располагается возле села Клугино-Башкировка Чугуевского района.
 
При обнаружении боеприпасов, гражданам запрещено приближаться к ним, транспортировать и разжигать рядом с ними костры.
 
 
При выявлении подобных находок командование Чугуевского полигона просит сообщать по телефонам — 2-34-49, 2-43-35, 2-32-09, 2-43-21, 2-27-33, 2-20-03. Код Чугуева — 05746. Также можно обратиться в полицию — 102.
 
Напомним, Президент Украины во время выступления 1 февраля в зале Верховной Рады анонсировал переход Украины на профессиональную армию.
 
Источник:   KharkivToday
 Тэги:  армия, военные учения, харьков
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