04.02.2022 13:15 Виталий Хиневич

Будут слышны выстрелы: на Харьковщине начались военные учения

Гражданам запрещено находится на территории полигона.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "KharkivToday".

Сообщается, что на протяжении февраля текущего года на полигоне воинской части А-0501, будут проходить боевые стрельбы. Для учений будут задействованы танки, артиллерийское и зенитное вооружение. Воинская часть располагается возле села Клугино-Башкировка Чугуевского района.

При обнаружении боеприпасов, гражданам запрещено приближаться к ним, транспортировать и разжигать рядом с ними костры.

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При выявлении подобных находок командование Чугуевского полигона просит сообщать по телефонам — 2-34-49, 2-43-35, 2-32-09, 2-43-21, 2-27-33, 2-20-03. Код Чугуева — 05746. Также можно обратиться в полицию — 102.

Напомним, Президент Украины во время выступления 1 февраля в зале Верховной Рады анонсировал переход Украины на профессиональную армию.